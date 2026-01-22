أثر مستدام في المدارس الحكومية يرسّخ التزام أمنية تجاه الأردن ويُتوَّج بالفوز بجائزة “العالم الأخضر” الدولية

وطنا اليوم:في تأكيد جديد على التزامها بدمج الاستدامة في صميم أعمالها، أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن فوزها بجائزة “العالم الأخضر (Green World Award)” الدولية، التي تمنحها المنظمة “ذا جرين” الدولية المستقلة، تقديرًا لنهجها المتكامل في المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والاستدامة.

ويأتي هذا التكريم ليعكس اعتماد أمنية للاستدامة كإطار شامل يوجّه استراتيجيتها وعملياتها التشغيلية، وليس كمبادرات منفصلة، بما يوازن بين النمو التجاري، والمسؤولية المجتمعية، وكفاءة الأداء، وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع والبيئة.

وتُعد جائزة “العالم الأخضر” من أبرز الجوائز البيئية المعترف بها عالميًا، حيث تستند إلى تقييم دولي دقيق يقيس مدى دمج مفاهيم الاستدامة ضمن الحوكمة المؤسسية، وآليات اتخاذ القرار، والممارسات التشغيلية. وقد خضعت أمنية لهذا التقييم ضمن منظومة الجائزة، التي ركّزت على تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية في نموذج أعمال الشركة.

ويجسّد هذا الإنجاز التزام أمنية بتطبيق ممارسات أعمال مسؤولة تدعم المجتمعات المحلية، وتمكّن الفئات المستهدفة، وتعزز كفاءة استخدام الموارد، بما يُسهم في الحد من الأثر البيئي، ويعكس في الوقت ذاته الدور المتنامي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن في دعم التنمية المستدامة، وفق أفضل المعايير الدولية ذات الصلة بالحوكمة والاستدامة.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت مديرة دائرة العلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية، دينا الداود:

“يمثل هذا التكريم الدولي انعكاسًا لالتزام أمنية بترسيخ الاستدامة كجزء من طريقة عملنا اليومية، حيث نحرص على أن تنعكس قيم المسؤولية والاستدامة في قراراتنا الاستراتيجية، وبما يحقق قيمة مستدامة للمجتمع ويدعم نمو أعمالنا على أسس متوازنة ومسؤولة.”

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة “ذا جرين” الدولية، التي تأسست عام 1994، هي هيئة مستقلة وغير ربحية تُعنى بتكريم أفضل الممارسات المؤسسية عالميًا، وتسليط الضوء على المبادرات التي تُسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على المجتمعات والبيئة.