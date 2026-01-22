المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الخميس، وعلى واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محمّلة بواسطة بالونات موجّهة بأجهزة إلكترونية متطورة، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة