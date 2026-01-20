التنمية الاجتماعية تبدأ الأحد استبدال المدافئ غير الآمنة للأسر

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأحد استبدال المدافئ الآمنة للأسر المحتاجة.

وأكدت بني مصطفى أن التدفئة الآمنة تعتبر جزء من مهام الوزارة، مؤكدة على جهود الوزارة لدعم وتوفير وسائل التدفئة الآمنة للأسر، ويستفيد منها آلاف الأسر بشكل مستمر.

وأضافت أن قرار استبدال المدافئ غير الآمنة الذي صدر بتوجيه من رئيس الوزراء يهدف للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء دعم استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة للأسر التي لا تمتلك وسائل آمنة للتدفئة.

وقالت إن الوزارة بالشراكة مع تكية أم علي ودعم من شركة مناجم الفوسفات بدأت باستبدال المدافئ من تاريخ 8/كانون الثاني وأن عدد المدافئ التي تم استبدالها 1285 مدفأة حتى الآن.

وأضافت بني مصطفى أن الوزارة عممت على مديريات التنمية الاجتماعية للبدء باستقبال طلبات الاستبدال المدافئ، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قوائم جاهزة ستبدأ بصرف المدافئ لها يوم الأحد المقبل.