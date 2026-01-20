تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغان

وطنا اليوم:في مشهد غير مألوف وقع حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة بسبب الثلوج في ولاية ميشيغن الأميركية.

وأفاد مسؤولون في الولاية بأن السلطات تعمل على فتح طريق شهد حادث اصطدام بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة في ظل عاصفة ثلجية قوية.

كما أوضحت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات، لكن لم تسجل أي وفيات جراء الحادث الذي تسبب به انزلاق عشرات الشاحنات الكبيرة والسيارات واصطدامها بعضها ببعض على الطريق السريع آي-196.

40 شاحنة نقل ثقيلة

وشمل الحادث الذي وقع صباح الاثنين ما يصل إلى 40 شاحنة نقل ثقيلة، وظل الطريق المغطى بالثلوج والذي يشهد عادة حركة مرور كثيفة، مغلقا.

فيما حض المسؤولون سائقي السيارات على عدم السرعة في ظل ظروف مناخية “خطيرة”، مع تساقط الثلوج بكثافة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى -22 درجة مئوية في الولاية الشمالية.

هذا وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل سماكة الثلوج ليلا إلى 10 سنتيمترات، ليصل إجمالي تراكم الثلوج إلى 35,5 سنتيمتر في أجزاء من جنوب غرب ووسط غرب ولاية ميشيغن، ونصحت بعدم التوجه إلى هذه المناطق