المنطقة العسكرية الشرقية تحبط عملية تهريب واسعة للمواد المخدرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الاثنين، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بوساطة بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة.

وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.