بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

قتلى وجرحى في حادث تصادم قطارين جنوب إسبانيا

19 يناير 2026
قتلى وجرحى في حادث تصادم قطارين جنوب إسبانيا

وطنا اليوم:قتل 39 شخصا على الأقل في جنوب إسبانيا الأحد، إثر خروج قطارين عن سكتيهما قرب مدينة أداموز في الأندلس، بحسب ما أفادت الداخلية الإسبانية.
وأشارت خدمات الطوارئ إلى إصابة آخرين، وأن ركابا محاصرون داخل العربات.
وأعلن وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي أنه تم نقل جميع المصابين في حادث تصادم القطارين إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن 30 مصابا تعتبر حالتهم خطيرة.
وفي تصريح للصحفيين، قال بوينتي: “تم إجلاء جميع المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية إلى المستشفى”، مضيفا أن “30 مصابا بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفيات”.
وخرج قطار تابع لشركة “إيريو”، متجها من ملقة (جنوب إسبانيا) إلى مدريد، عن سكته قرب أداموز، “وانحرف إلى المسار المجاور” حيث كان يسير قطار آخر، فاصطدم به وأخرجه عن سكته أيضا، بحسب ما أوضحت إدارة شبكة السكك الحديد الإسبانية “أديف”.
وذكر شاهد عيان عبر قناة “تي في إي” الإسبانية الرسمية أن إحدى عربات القطار الذي انحرف أولا انقلبت بالكامل.
وقال رئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو على منصة “إكس”: “أرسلنا فرق طوارئ ودعما لوجستيا إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة اللازمة”.
من جهته، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه “يتابع باهتمام شديد الحادث بين القطارين فائقي السرعة اللذين خرجا عن السكة في أداموز”.
وأضاف “تعمل الحكومة مع السلطات المختصة وفرق الطوارئ لمساعدة الركاب”.
من جانبها، أعربت العائلة المالكة الإسبانية في بيان عن “قلقها البالغ” في أعقاب هذا “الحادث الخطير”، وقدمت “أحر التعازي لأسر وأحباء الضحايا”.
جدير بالذكر أنه تم تعليق حركة المرور على المسار المهم الواصل بين مدريد ومنطقة الأندلس حتى إشعار آخر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:20

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

09:15

حريق هائل بمركز تجاري يودي بحياة العشرات في باكستان

09:10

ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

20:50

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العمري والصرايرة والبستنجي وخريس والدلقموني

20:50

بلدية جرش: تركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

20:37

رجال وقفوا على الثغور لن يخافوا القبور

20:30

صحة غزة: وفاة رضيعة بـ البرد .. وحصيلة الشهداء تتجاوز 71.5 ألفا

20:23

ياسمين عبد العزيز غاضبة تتوعد.. والسبب صورة

20:20

جلالة الملك في إربد… إربد الخير والإنجاز المتواصل

20:16

عائلة اللواء إبراهيم الصرايرة ترفض استقبال السفير الأميركي في بيت العزاء

20:12

أموال وأراض.. الكشف عن هدايا الحكومة للاعبي السنغال

19:44

الإدارة المحلية توجّه البلديات لغرس 250 ألف شجرة بحملة التشجير والتخضير

وفيات
مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 20 – 1 – 2026أسرة مستشفى الجامعة الأردنية تنعى مديرها العام الأسبق الأستاذ الدكتور محمود أبو خلف