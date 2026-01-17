بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

القبض على شخصين اعتديا على صحفي في الزرقاء

18 يناير 2026
القبض على شخصين اعتديا على صحفي في الزرقاء

وطنا اليوم _

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ فريق التحقيق المشكّل للتحقيق في حادثة الاعتداء على الصحفي في مدينة الزرقاء يوم أمس، تمكّن من تحديد هوية المعتديين وإلقاء القبض عليهما.

وفي التفاصيل: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه أُسعف مساء الأمس أحد الصحفيين إثر تعرّضه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين مجهولين بواسطة أدوات راضّة (عصي) أمام منزله في مدينة الزرقاء (ما ظهر في فيديو جرى تداوله للحادثة أمس) وما يزال قيد العلاج.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفور تلقّي البلاغ شُكّل فريق تحقيقي خاص لمتابعة التحقيقات في القضية حيث عمل الفريق على مدار 24 ساعة الماضية على جمع المعلومات من مسرح الجريمة ليتمكن إثر كلّ ذلك من حصر الاشتباه بتنفيذ الاعتداء بشخصين اثنين، حيث جرت ملاحقتهما وتحديد مكان وجودهما وإلقاء القبض عليهما وبوشرت التحقيقات معهما لإحالتهما للقضاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
10:06

بعد تلويح ترامب بـ قانون التمرد .. البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

10:01

إصدار 33.2 ألف شهادة عدم محكومية بالإنجليزية في 2025

09:54

الأمن العام… كفاءة ومهنية تحمي الوطن وتطمئن الجميع

09:52

( 13 ) مؤشّراً رقمياً لواقع الضمان حتى نهاية العام 2025

09:50

وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

09:44

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية بدون الركاب

09:37

إربد.. امتلاء آبار الحصاد المائي وتفجر الينابيع ونمو الربيع

09:31

كيف أصبحت “مشيها” عنوان التكيف مع الخطأ

09:26

الأغذية العالمي يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول

09:20

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات ويبدأ عملية بدير الزور

09:14

وفاة طفلتين إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب بمعان

07:16

القيسي يكتب : مطالبة من مواطنين – مادبا

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026