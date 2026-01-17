“التربية”: تفعيل رابط التقدّم لقرعة الحج لموظفي الوزارة والميدان التربوي

وطنا اليوم _

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل رابط التقدّم لقرعة أداء مناسك الحج لموظفي الوزارة والعاملين في الميدان التربوي.

ودعت الوزارة، في بيان لها، الراغبين بالتسجيل إلى تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط المرفق

https://apps.moe.gov.jo/moe/sso/

وإنشاء حساب في حال عدم وجود حساب مسبق على المنصة، وذلك حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

كما دعت الوزارة المعلمين إلى الاطلاع على شروط التقدّم للقرعة، والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أنه، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، مضاعفة عدد بعثة المعلمين لموسم حج 1447 هـ من 60 إلى 120 حاجًا، بما فيهم محارم الإناث وزوجات المعلمين.