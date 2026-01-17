بنك القاهرة عمان
الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّعان نشرات توعوية

17 يناير 2026
الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّعان نشرات توعوية

وطنا اليوم _

نفّذت الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية، اليوم السبت، حملة توعوية شملت الشاطئ الجنوبي وساحة الثورة بالعقبة، قامت خلالها بتوزيع نشرات إرشادية على المواطنين، بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والحدّ من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.

وأكدت أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع، ونشر ثقافة المسؤولية البيئية، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الصحة العامة والحفاظ على جمالية الأماكن العامة.

ودعت المواطنين إلى التعاون والالتزام بعدم رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، والمساهمة في الحفاظ على نظافة الشواطئ والساحات العامة، بما يعكس الوعي المجتمعي ويخدم المصلحة العامة.


