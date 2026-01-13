بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

العدالة وتكافؤ الفرص… ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل

13 يناير 2026
العدالة وتكافؤ الفرص… ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل

كتب المحامي حسين احمد الضمور
إن العدالة وتساوي الفرص ليستا خياراً يمكن التهاون فيه، ولا شعاراً يُستحضر عند الأزمات، بل هما أساس صلب من أسس بناء الوطن وهيبته، وركيزة لا يستقيم معها الظلم ولا تعيش في ظلها المحسوبية.
فحين تُمنح الفرص الوظيفية لمن يملك الواسطة لا لمن يملك الكفاءة، نكون أمام خلل أخلاقي قبل أن يكون إدارياً، وأمام جريمة صامتة تُرتكب بحق الوطن قبل أن تُرتكب بحق الأفراد. ذلك أن الواسطة لا تسرق حق شخص بعينه فقط، بل تسرق الأمل من جيل كامل، وتغتال مبدأ الاستحقاق، وتحوّل الجهد والاجتهاد إلى عبء لا جدوى منه.
إن هذا النهج يخالف صراحةً مبادئ الشريعة الإسلامية التي قامت على العدل المطلق، ورفضت كل صور التمييز غير المشروع. فالإسلام لم يجعل التفاضل بين الناس قائمًا على القرب أو النفوذ أو النسب، بل على الكفاءة والأمانة، قال تعالى:
﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾.
فأين القوة حين يُقصى الأكفأ؟ وأين الأمانة حين تُقدَّم الواسطة على الحق؟
إن أخطر ما في الواسطة أنها تقتل روح الانتماء، وتزرع الإحباط، وتُنتج شعورًا عامًا بالغبن، يدفع الكثيرين إلى العزوف عن العطاء، أو البحث عن الهجرة، أو فقدان الثقة بمؤسسات يفترض أن تكون ملاذ العدالة لا باب الظلم.
الدولة القوية لا تُبنى بالمجاملات، ولا تُدار بالعلاقات، بل تُقام على العدالة الصارمة التي لا تعرف الأسماء ولا الألقاب. وحين يشعر المواطن أن الفرصة متاحة للجميع، وأن الميزان واحد، يصبح الولاء حقيقيًا، والعمل مخلصًا، والانتماء راسخًا.
إن العدالة في التوظيف ليست مطلبًا فئويًا ولا صراع مصالح، بل واجب شرعي، ومسؤولية وطنية، وأمانة في أعناق كل من تولّى موقع قرار. فالوطن الذي تُصان فيه العدالة، لا تهزه الواسطة، ولا تُضعفه المحسوبية، ولا يُخيفه المستقبل.
فالعدالة ليست ترفًا… بل هي الطريق الوحيد إلى وطنٍ قويٍّ بهيبته، ثابتٍ بثقة أبنائه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:24

المهندسين: تعديلات “التقاعد” المرتقبة ستراعي العدالة بين جميع أطراف العلاقة بالصندوق

00:17

نقيب المهندسين يدعو إلى إنشاء صندوق وطني للإدامة والصيانة ويؤكد: كل دينار صيانة يوفّر أربعة دنانير من الخسائر

00:04

ملحمة على الهامش» تجمع المثقفين في مادبا برعاية رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات

23:55

رفع تعرفة أسعار المياه… عبء جديد على كاهل المواطن المنهك

23:50

ترفيع عدنان بيك العضايله إلى رتبة متصرف في وزارة الداخلية

23:45

في عالم يتغير مناخه… هل تغير وعينا؟

23:37

قراءة تحليلية في ورقة عمل «أهمية التراث العربي وضرورة المحافظة عليه» للدكتور زيدان كفافي

21:19

حكومة الكاميرات… حين تُراقَب المخالفة ويُترك الفقر بلا شاهد في هذه البلاد

20:38

توقيع 21 اتفاقية بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات

20:26

إطلاق نار على قاضية في تركيا.. والجاني مدعي عام

20:18

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني يزور البريد الأردني

20:14

واشنطن تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026