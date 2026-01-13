الدفاع المدني ينقذ 58 شخصا داخل حافله عالقة بالسيول في قضاء الظليل

وطنا اليوم:أفاد مصدر بتمكن كوادر الدفاع المدني، مساء الثلاثاء، من تنفيذ عملية إنقاذ نوعية في قضاء الظليل بمحافظة الزرقاء، حيث تمت الاستجابة لبلاغ حول حافلة عالقة جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتشكل السيول في المنطقة.تفاصيل الإخلاء والحالة الصحية

نجحت فرق الإنقاذ في إخلاء 58 شخصا كانوا داخل الحافلة التي حاصرتها المياه بشكل كبير. وقد نتج عن الحادث اصابات ووصفت بالمتوسطة، حيث يعاني المصابون من ضيق في التنفس نتيجة حالة الهلع والظروف المحيطة بالحادث.

تحذيرات مستمرة لمرتادي الطرق

تأتي هذه الحادثة لتؤكد جدية التحذيرات الصادرة عن الجهات الأمنية ” بشأن خطورة السيول في المناطق المنخفضة والصحراوية مثل الظليل والزرقاء.

وتجدد مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين بما يلي:

عدم المغامرة بقطع الطرق في حال ارتفاع منسوب المياه.

الابتعاد عن مجاري السيول والأودية بشكل تام.

الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) عند الشعور بأي خطر.