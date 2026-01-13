بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الدفاع المدني يتعامل مع غرق مركبة في ناعور

13 يناير 2026
الدفاع المدني يتعامل مع غرق مركبة في ناعور

وطنا اليوم:تدخلت كوادر الدفاع المدني اليوم للتعامل مع مركبة غرقت في ناعور نتيجة ارتفاع منسوب المياه بعد الأمطار الغزيرة، وتمكنت الفرق من سحب المركبة وتأمين الموقع دون إصابات.
وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، لا سيما في شمال ووسط المملكة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، تزامنا مع تعمق تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة.
كما حذّرت إدارة الأرصاد من خطر هطل البَرَد الغزير في بعض المناطق وتشكل العواصف الرعدية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض والضباب، خصوصًا فوق المرتفعات الجبلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:24

المهندسين: تعديلات “التقاعد” المرتقبة ستراعي العدالة بين جميع أطراف العلاقة بالصندوق

00:17

نقيب المهندسين يدعو إلى إنشاء صندوق وطني للإدامة والصيانة ويؤكد: كل دينار صيانة يوفّر أربعة دنانير من الخسائر

00:04

ملحمة على الهامش» تجمع المثقفين في مادبا برعاية رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات

23:55

رفع تعرفة أسعار المياه… عبء جديد على كاهل المواطن المنهك

23:50

ترفيع عدنان بيك العضايله إلى رتبة متصرف في وزارة الداخلية

23:45

في عالم يتغير مناخه… هل تغير وعينا؟

23:37

قراءة تحليلية في ورقة عمل «أهمية التراث العربي وضرورة المحافظة عليه» للدكتور زيدان كفافي

21:19

حكومة الكاميرات… حين تُراقَب المخالفة ويُترك الفقر بلا شاهد في هذه البلاد

20:38

توقيع 21 اتفاقية بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات

20:26

إطلاق نار على قاضية في تركيا.. والجاني مدعي عام

20:18

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني يزور البريد الأردني

20:14

واشنطن تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026