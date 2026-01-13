الدفاع المدني يتعامل مع غرق مركبة في ناعور

وطنا اليوم:تدخلت كوادر الدفاع المدني اليوم للتعامل مع مركبة غرقت في ناعور نتيجة ارتفاع منسوب المياه بعد الأمطار الغزيرة، وتمكنت الفرق من سحب المركبة وتأمين الموقع دون إصابات.

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، لا سيما في شمال ووسط المملكة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، تزامنا مع تعمق تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة.

كما حذّرت إدارة الأرصاد من خطر هطل البَرَد الغزير في بعض المناطق وتشكل العواصف الرعدية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض والضباب، خصوصًا فوق المرتفعات الجبلية.