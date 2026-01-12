وفاة سيدة بعد سقوطها داخل جهاز عجن الطحين

وطنا اليوم:باشرت فرق الأمن والتحقيقات صباح اليوم حادثة مؤسفة داخل أحد معامل تصنيع الحلويات في منطقة العبدلي، حيث تعرضت سيدة للسقوط داخل جهاز عجن الطحين بعد أن انفتحت اللفحة التي كانت ترتديها وعلقت في عمود العجانة، ما أدى إلى وفاتها في الموقع.

ووفقا لبيان أمني مقتضب فقد تحركت المجموعات الأمنية والطب الشرعي فور وقوع الحادث إلى المكان، وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات الدقيقة للحادث والتأكد من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة به.

مؤكدة استمرار التحقيقات لضمان كشف كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث