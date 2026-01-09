تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

وطنا اليوم:أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 300 رحلة جوية قادمة ومغادرة تم تأجيلها أو إلغاؤها في مطارات العاصمة موسكو، نتيجة العاصفة الثلجية العنيفة التي تضرب المدينة منذ عدة أيام.

وقالت الوكالة الفيدرالية في بيان صحفي: “بسبب العاصفة الثلجية المستمرة منذ أيام والتي تعتبر الأشد منذ سنوات، تم إلغاء وتأجيل أكثر من 300 رحلة جوية داخلية ودولية في مطارات العاصمة موسكو، سيتم الاستمرار بإلغاء وتأجيل الرحلات الجوية كلما دعت الحاجة وإلى حين توفر جميع شروط السلامة للنقل الجوي”