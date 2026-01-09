بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

9 يناير 2026
تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

وطنا اليوم:أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 300 رحلة جوية قادمة ومغادرة تم تأجيلها أو إلغاؤها في مطارات العاصمة موسكو، نتيجة العاصفة الثلجية العنيفة التي تضرب المدينة منذ عدة أيام.
وقالت الوكالة الفيدرالية في بيان صحفي: “بسبب العاصفة الثلجية المستمرة منذ أيام والتي تعتبر الأشد منذ سنوات، تم إلغاء وتأجيل أكثر من 300 رحلة جوية داخلية ودولية في مطارات العاصمة موسكو، سيتم الاستمرار بإلغاء وتأجيل الرحلات الجوية كلما دعت الحاجة وإلى حين توفر جميع شروط السلامة للنقل الجوي”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

20:30

قمع دموي .. أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات في إيران

20:18

محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

20:07

الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا

19:34

التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

19:30

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

19:28

وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

19:24

الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

19:19

طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

19:11

بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

19:08

محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

16:37

خبراء: الأمطار فرصة لتعزيز الإنصاف المناخي وحماية الطبيعة في الأردن

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026