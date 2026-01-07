بنك القاهرة عمان
الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

7 يناير 2026
الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأربعاء على واجهتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة.
وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


