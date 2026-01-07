بنك القاهرة عمان
الأمن: ضبط المشتبه به بإطلاق النار في معان والسلاح المستخدم

7 يناير 2026
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ أحد الأشخاص أقدم مساء أمس على إطلاق عيارات نارية باتجاه شخصين بمحافظة معان إثر خلاف قديم بينهم ما أدى إلى إصابة الشخصين وأُسعفا للمستشفى وهما قيد العلاج.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم ضبط المشتبه به بإطلاق النار والسلاح المستخدم في محافظة العقبة، وبوشرت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.


