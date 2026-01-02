بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

ضبط متورطين بالاعتداء على محولات إنارة في الحسا وسواقة

45 ثانية ago
ضبط متورطين بالاعتداء على محولات إنارة في الحسا وسواقة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في سرقة والاعتداء على محولات كهربائية مخصصة لإنارة الطرق في منطقتي طريق (الحسا–الطفيلة) والطريق الصحراوي بمنطقة (سواقة). وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات تسببت في أضرار جسيمة طالت منظومة الإنارة وأدت إلى تعطل عدد من الوحدات، مما ترتب عليه خسائر مادية في البنية التحتية والمال العام، فضلًا عما تشكله هذه الأعطال من خطورة بالغة على السلامة المرورية لمستخدمي تلك الطرق الحيوية.
​وأكدت الوزارة تحويل المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفق أحكام المادة (26) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، والتي تفرض عقوبات بالحبس أو الغرامة على كل من يعتدي على منشآت الطريق أو تجهيزاته أو إنارته بالتخريب أو السرقة، مع إلزامه بإزالة الضرر وضمان قيمة التلفيات.
وشددت الوزارة على مضيها في متابعة وحماية مشاريع إنارة الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من أي أعمال تخريبية، معتبرة أن التعدي على هذه المرافق يمثل اعتداءً مباشرًا على أمن الدولة وسلامة المواطنين، مهيبةً بالأخوة المواطنين التعاون معها من خلال سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة حفاظًا على المصلحة العامة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:15

السعودية تتصدر الدول العربية في احتياطيات النقد الأجنبي

10:06

هل نشهد قريباً قراراً برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان.؟

09:57

وفاة امرأة وطفلها حرقا بخيمة واستشهاد طفلة بسبب البرد في غزة

09:52

إغلاق متعمد لعبارة يغرق مثلث عبلين في عجلون

09:47

مصادر تنفي ضم الأردن ومصر والمغرب والجزائر لكأس الخليج

09:36

مقتل مستشار قائد قوات الدعم السريع في دارفور

09:32

جيش الاحتلال يحذر نتنياهو ويعد خططا لشن هجوم واسع على قطاع غزة

09:24

بعد عمليتها في فنزويلا.. مادورو يخفض لهجة التصعيد مع إدارة ترامب

09:18

اتساع نطاق تظاهرات إيران.. وأعداد القتلى ترتفع

09:07

المياه: قرب فيضان سد زرقاء ماعين

21:44

الانتهاء من حملة نظافة واسعة للأودية ومجاري السيول بعد المنخفض الجوي الأخير

21:27

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرة الرواحنة

وفيات
وفيات الخميس 1-1-2026وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة الله