ضبط متورطين بالاعتداء على محولات إنارة في الحسا وسواقة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين في سرقة والاعتداء على محولات كهربائية مخصصة لإنارة الطرق في منطقتي طريق (الحسا–الطفيلة) والطريق الصحراوي بمنطقة (سواقة). وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات تسببت في أضرار جسيمة طالت منظومة الإنارة وأدت إلى تعطل عدد من الوحدات، مما ترتب عليه خسائر مادية في البنية التحتية والمال العام، فضلًا عما تشكله هذه الأعطال من خطورة بالغة على السلامة المرورية لمستخدمي تلك الطرق الحيوية.

​وأكدت الوزارة تحويل المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفق أحكام المادة (26) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، والتي تفرض عقوبات بالحبس أو الغرامة على كل من يعتدي على منشآت الطريق أو تجهيزاته أو إنارته بالتخريب أو السرقة، مع إلزامه بإزالة الضرر وضمان قيمة التلفيات.

وشددت الوزارة على مضيها في متابعة وحماية مشاريع إنارة الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من أي أعمال تخريبية، معتبرة أن التعدي على هذه المرافق يمثل اعتداءً مباشرًا على أمن الدولة وسلامة المواطنين، مهيبةً بالأخوة المواطنين التعاون معها من خلال سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة حفاظًا على المصلحة العامة