ضبطة مركبة تسير بسرعة 170 كم خلال الأجواء الماطرة

وطنا اليوم:جددت إدارة الدوريات الخارجية تحذيرها للمواطنين، بعدم الدخول إلى مناطق السيول خلال المنفخضات الجوية.

وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنّ تم الإيعاز إلى الدوريات بتقديم كل ما يحتاجه المواطنون.

وأوضح أنّ الدوريات والإدارات الامنية ما تزال تعاني من قطع المواطنين مناطق السيول محذرًا من عدم الدخول إلى المناطق مهما كان الظرف.

وأشار إلى أنّه ما يزال بعض السائقين يرتكبون مخالفات يجب الابتعاد عنها في الاجواء العادية وليس فقط الاجواء الماطرة.

وضبطت الدوريات على طريق شويعر الازرق سائقًا يقود المركبة بسرعة 170 كم/ ساعة، حيث تم إجراء اللازم حسب القانون.