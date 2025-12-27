بنك القاهرة عمان
وزير الثقافة يطلق المرحلة الأولى من مشروع متحف مدرسة حمود

27 ديسمبر 2025
وزير الثقافة يطلق المرحلة الأولى من مشروع متحف مدرسة حمود

وطنا اليوم _

أطلق وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم السبت المرحلة الأولى من مشروع متحف مدرسة حمود بقرية حمود بالكرك، في خطوة ثقافية وتوثيقية رائدة تهدف إلى حفظ الذاكرة التعليمية والوطنية لمحافظة الكرك وتخليد مسيرتها التربوية عبر العقود.

ويأتي إطلاق هذا المشروع تقديراً للمكانة التاريخية الرفيعة لمدرسة حمود التي تُعد من أوائل المؤسسات التعليمية التي أُنشئت في المحافظة بعد مدرسة الكرك الثانوية، حيث تأسست عام 1922 لتشكل منذ ذلك الحين منارة للعلم ورافداً أساسياً في بناء الأجيال الأردنية وصناعة الوعي الثقافي والاجتماعي، ما جعلها شاهداً على تطور الدولة ونهضتها العلمية.

وأكد الرواشدة أن مشروع المتحف يمثل التزاماً بصون السردية الوطنية وتقدير الإرث المعرفي الذي قدمته المدرسة بوصفها مركزاً تنويرياً أسهم في تخريج كفاءات وطنية أثرت في مختلف مجالات الحياة، مشدداً على أهمية توثيق هذه الذاكرة لتظل مرجعاً ملهماً للأجيال القادمة يعكس عمق الجذور الثقافية والتعليمية في الأردن.


