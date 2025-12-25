تحديد موعدي شهري شعبان ورمضان فلكيا

وطنا اليوم:بدأ العد التنازلي لاقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026م، وكشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، أن هلال شهر شعبان 1447هـ سيولد يوم الأربعاء الموافق 29 كانون الثاني 2026، في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة، وبدوره يكون الخميس 30 كانون الثاني 2026 اليوم الأخير من شهر رجب ليبدأ شهر شعبان فلكياً يوم الجمعة 31 كانون الثاني 2026.

وتشير الحسابات إلى أن ميلاد الهلال يأتي بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، مما يجعل رؤيته مساء الأحد غير ممكنة، ليكون يوم الإثنين 19 كانون الثاني 2026م متمماً لشهر رجب 1447هـ. وفقاً للتقديرات الفلكية، ويكون يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026م هو أول أيام شهر شعبان 1447هـ فلكياً، وتستمر عدة الشهر 29 يوماً.

وأكد المختصون أن هذه الحسابات تستند إلى معايير فلكية دقيقة، مع التشديد على أن الرؤية الشرعية للهلال تظل المرجع الحاسم في تحديد بدايات الشهور الهجرية، وفق ما تعلنه الجهات الدينية المختصة.

ويحظى شهر شعبان بمكانة خاصة لدى المسلمين، كونه يسبق شهر رمضان المبارك، إذ يحرص كثيرون خلاله على الإكثار من الطاعات والاستعداد الروحي لاستقبال الشهر الكريم.

وكشفت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان 2026، حيث ستوافق نهاية شهر شعبان لعام 1447هـ يوم الأربعاء 18 شباط 2026 فلكياً، على أن يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 19 شباط 2026، وذلك لحين تأكيد الرؤية الشرعية من دار الإفتاء المصرية.

وبحسب المؤشرات الفلكية، من المتوقع أن يشهد شهر رمضان 2026م عدد ساعات صيام معتدل نسبياً، نظراً لتزامنه مع فصل الشتاء وبدايات الربيع. ومن المنتظر أن تبلغ ساعات الصيام في أول أيام الشهر نحو 12 ساعة و40 دقيقة تقريباً، مع اختلاف بسيط بين المحافظات نتيجة الفروق الجغرافية.

ومع تقدم أيام رمضان، قد تزداد ساعات الصيام تدريجياً لتتراوح في المتوسط بين 12 و13 ساعة يومياً. ويُعد رمضان 2026 من الأعوام التي تقل فيها ساعات الصيام مقارنة بالسنوات التي يأتي فيها الشهر خلال فصل الصيف، حيث يتم احتساب مدة الصيام يومياً بناءً على مواعيد شروق الشمس وأذان المغرب.

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يستمر شهر رمضان لعام 1447ه 30 يوماً ويكون آخر أيام رمضان فلكياً يوم الخميس 19 آذار 2026، ويوافق أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً يوم الجمعة 20 آذار 2026م. وتظل هذه التواريخ تقديرية حتى يتم تحري هلال شهر شوال والإعلان الرسمي من الجهات الشرعية المختصة