الفوسفات الأردنية أداء مؤسسي ورؤية تطويرية متجددة

وطنا اليوم:تواصل شركة مناجم الفوسفات الأردنية تعزيز مكانتها الريادية عبر ثقافة التميّز في جميع مجالات عملها، مدفوعة بالالتزام بالحوكمة والاحترافية المؤسسية.

وقد أثبتت الشركة قدرتها على الجمع بين الأداء المتميز والرؤية الاستراتيجية، بما يعكس التزامها بالارتقاء بمستوى الصناعة الفوسفاتية في الأردن وخارجها.

وحققت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية قفزات نوعية في الإنتاج وتطوير الصناعات التحويلية الفوسفاتية، وتطبيق أحدث التقنيات، وتوسيع مشاريعها الاستراتيجية والشراكات الدولية، ما عزز تنافسية منتجاتها ورفع مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأسهم في تحقيق أرباح مالية قوية تعكس نجاح خططها التشغيلية والاستثمارية.

وتعكس الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية التي حصلت عليها الشركة التزامها بالمعايير العالمية في الجودة والابتكار والسلامة والمسؤولية المجتمعية، وتبرز إنجازاتها الريادية في القطاع.

وتساهم الفوسفات الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، من خلال تعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل، وتنفيذ مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة، كما تعزز مكانة الأردن في قطاع الصناعات الفوسفاتية عالميًا.

كما تولي الشركة أهمية بالغة للحوكمة والشفافية، وتطبق أعلى معايير السلامة والبيئة، إضافة إلى تنفيذ برامج تنموية مستدامة لخدمة المجتمعات المحلية، مؤكدّة التزامها بمسؤوليتها الوطنية ومكانتها كشريك فاعل في التنمية الشاملة.