كولومبيا مستعدة لمنح مادورو اللجوء إن تنحّى عن السلطة

وطنا اليوم:أكدت وزيرة الخارجية الكولومبية روزا فيافيّثينسيو، الخميس، استعداد بوغوتا لمنح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حق اللجوء إليها في حال تَنحِّيه عن السلطة تحت ضغط الولايات المتحدة.

ومنذ صيف العام الماضي، تمارس الولايات المتحدة أقصى درجات الضغط على كاراكاس وعلى مادورو، الذي تتّهمه بالاتجار بالمخدرات، وقد نفّذت قواتها انتشارًا عسكريًا واسعًا في البحر الكاريبي، موجّهة ضربات جوية إلى قوارب يُشتبه بأنها لمهرّبين، ولوّحت بإمكان تنفيذ عمل عسكري بري.

ويتّهم الرئيس الفنزويلي الاشتراكي واشنطن بالسعي للإطاحة به للاستحواذ على نفط بلاده.

وتناولت وزيرة الخارجية الكولومبية، في مقابلة مع راديو “كاراكول”، فرضية تَنحّي مادورو.

وقالت: “إن كان تركه السلطة يستلزم انتقاله للعيش في بلد آخر أو طلب الحماية، فإن كولومبيا لن يكون لديها سبب لرفض ذلك”.

ورأت فيافيّثينسيو أن حكومة انتقالية في فنزويلا “ستكون حلًا” لوقف التصعيد في المنطقة، لكنها شدّدت على أن “هذا القرار يجب أن تتخذه الولايات المتحدة وحكومة مادورو في إطار تفاوض”.

وسبق للرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو أن اعتبر، الأربعاء، أن الوقت حان من أجل “عفو عام وتشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا”.

وعلى غرار عدد من الدول الأخرى، لم تعترف كولومبيا بنتيجة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا عام 2024 التي فاز فيها مادورو بولاية ثالثة، نتيجة ما تصفه المعارضة بالتزوير. لكن بوغوتا أبقت رغم ذلك على العلاقات الدبلوماسية مع جارتها.