وفاة رضيعة بسبب البرد القارس جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر، جراء البرد القارس في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وغرقت آلاف خيام النازحين في قطاع غزة بفعل المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة، في وقت تتفاقم فيه أوضاع النازحين في ظل عدم توافر المواد والمعدات اللازمة للتخفيف من وطأة المنخفض، سواء للإيواء البديل أو للتدفئة.

من جهتها، قالت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة إنها تلقت، منذ بدء المنخفض الجوي، أكثر من 2500 إشارة استغاثة من مواطنين تضررت خيامهم ومراكز إيوائهم في جميع محافظات القطاع.