المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة الله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

وطنا اليوم:ببالغ الحزن والأسى

ينعى ال الصابر و ال الجيطان

فقيدتهم الغالية

المربّية الفاضلة

هالة عبدالله حسن الجيطان

أرملة المرحوم اللواء سليم روحي سليم الصابر

والدة كلٍّ من:

روحي، لبيبة، رنا، سوسن، سهاد، سيرين، أبرار، أميرة، والمرحومة لمى

وشقيقة كل من :

الدكتور هاني، الدكتور رائد، بلال، سميح، فائق، الدكتور محمد، إلهام، دلال،

والمرحومان يوسف ونهيل.

ونسائبهم :

ال وهدان، وال عابدين، وال الدريدي ، وال السلعوس

التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى

يوم الأربعاء 10-12-2025

وسيُشيَّع جثمانها الطاهر يوم الجمعة بعد صلاة الظهر

من مسجد أبو عيشة إلى مقبرة وادي الشتاء (أبو السوس).

العزاء للرجال والنساء في

جمعية آل النبر – القاعة العليا

من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً

ابتداءً من يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.

نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته،

ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة،

ويثبّتها عند السؤال،

وأن يجزيها عنّا خير الجزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

موقع المسجد:

‏https://maps.app.goo.gl/X3tk96MV58pHzKr38?g_st=ipc

موقع المقبرة:

‏https://maps.app.goo.gl/Tjhw5uuzNpH3PbEM7?g_st=aw

موقع العزاء:

‏https://maps.app.goo.gl/fgPbzBn3tvwdteGn6?g_st=ipc