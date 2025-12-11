ترامب يحدد موعدا لإعلان مجلس السلام الخاص بغزة

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

وأوضح ترامب للصحفيين خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض -الأربعاء- أن عددا من القادة يرغبون في الانضمام إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال ترامب إن “الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء جميعهم يريدون أن يكونوا في مجلس السلام.. سيكون أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق. فالجميع يريدون أن يكونوا أعضاء فيه”.

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أجاز تشكيل مجلس للسلام وأن تنشئ الدول التي تعمل معه قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.

ووصف القرار -الذي صاغته الولايات المتحدة- مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية “ستضع إطار العمل وتنسق تمويل إعادة إعمار غزة” بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة.

وجاء في القرار أن مجلس السلام سيعمل “إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض.. وتستطيع استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال”.

وقال مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إن مجلس السلام الذي سيرأسه ترامب سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف للقناة الـ12 الإسرائيلية أن المرحلة المقبلة في غزة ستشهد تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية ووضع منظومة مالية لدعم غزة اقتصاديا.

وأكد أن حماس ستجرَّد من سلاحها، وأن ترامب قال إن ذلك سيتم بالطريقة السهلة أو الصعبة.