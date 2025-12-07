محاولة انقلاب في بنين والرئاسة تؤكد السيطرة على الوضع

وطنا اليوم:أعلن عسكريون في بنين باكرا صباح الأحد عبر التلفزيون العام “إقالة” الرئيس باتريس تالون، لكن أوساط الأخير أكدت أنه بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع.

وأعلن العسكريون الذي عرفوا عن أنفسهم باسم “اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس” أن مجموعتهم “اجتمعت الأحد في 7 كانون الأول 2025 وتداولت وقررت إقالة باتريس تالون من مهامه رئيسا للجمهورية”.

في المقابل، قال مصدر عسكري مقرب من تالون: “إنها مجموعة صغيرة تسيطر فقط على التلفزيون. الجيش النظامي استعاد السيطرة. المدينة (العاصمة كوتونو) والبلاد في أمان تام”.

وأضاف المصدر: “كل شيء تحت السيطرة. لم ينجحوا في الاستيلاء على منزل رئيس الدولة ومقرّ رئاسة الجمهورية. إنها مسألة وقت فقط ليعود كل شيء إلى نصابه. عملية التطهير قائمة”.

وأوردت السفارة الفرنسية في بنين عبر إكس صباح الأحد أنه “أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية” في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم “من باب الحيطة”.

وشهد التاريخ السياسي لبنين انقلابات أو محاولات انقلاب عدة.

ويتولى باتريس تالون الحكم منذ 2016، وينهي العام المقبل ولايته الثانية، وهي الحد الأقصى المسموح به بحسب الدستور.

واستبعد أكبر حزب معارض من الانتخابات الرئاسية التي باتت محصورة بين الحزب الحاكم ومرشح معارض يعد “معتدلا”.

ورغم الإشادة بالتنمية الاقتصادية التي حققتها بنين في عهده، يتعرض باتريس تالون بانتظام لاتهامات من معارضيه بأنه تبنى نهجا استبداديا في بلد سبق أن تميز بديناميته الديمقراطية.