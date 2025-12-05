بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

60 ألفًا يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

دقيقة واحدة ago
60 ألفًا يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط عراقيل وتشديدات فرضتها قوات الاحتلال الاسرائيلي على المصلين الوافدين إلى المسجد.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى، وأوقفت العشرات من المصلين الوافدين إلى المسجد وفحصت هوياتهم.
ونصبت القوات العشرات من السواتر الحديدية في محيط البلدة القديمة والأقصى لعرقلة وصول المصلين إلى المسجد، ومنعت عددًا من الشبان من الوصول إليه.
وأدى العشرات من الشبان صلاة الجمعة، في ساحة الغزالي أمام باب الإسباط، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إلى المسجد الأقصى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:23

مواقع عالمية تتوقف بعد مشكلة في أنظمة كلاود فلير

16:14

حول ديوجينيس والمرأة

16:08

القبض على مشتبه به بضرب عامل أدى لوفاته في الأزرق

15:40

شهيد بجنوب نابلس ومستوطنون يهاجمون بلدة شرق رام الله

15:16

سلامي: مواجهات الأردن والكويت قوية وسنتابع قرعة المونديال كمجموعة

14:59

وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تسرب غاز في عمان

14:48

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

14:44

كلوني يثير جدلاً في مصر.. هل كتبت زوجته دستور الإخوان

14:19

قائمة الموضوعات الأكثر رواجاً على غوغل في الدول العربية

14:06

كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

14:01

تأييد واسع في البرلمان الأوروبي للقضية الفلسطينية.. والنائب عدنان مشوقة يؤكد مركزية الحل العادل

13:55

إجبار فتاة على اختبار النار لإثبات شرفها.. فيديو يشعل مواقع التواصل في مصر

وفيات
وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى