كلوني يثير جدلاً في مصر.. هل كتبت زوجته دستور الإخوان

وطنا اليوم:في أول تعليق على تصريح الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني حول مشاركة زوجته المحامية اللبنانية–البريطانية أمل علم الدين في صياغة الدستور المصري إبان حكم الإخوان، جاء رد أحد القيادات الإخوانية.

واعتبر القيادي الإخواني عمرو عبد الهادي في منشور على موقع “إكس”، اليوم الجمعة، أن تلك التصريحات “كاذبة”.

إلا أنه عاد ورأى أن مشاركة علم الدين في كتابة دستور الإخوان أمر جيد و”ليس سيئاً”.

وقال عبد الهادي: “بصفتي أحد كاتبي دستور 2012، وشاركتُ في صياغته مع آخرين، فإنني لم أرَ أمل علم الدين في مصر طوال فترة الكتابة والصياغة ولم يذكر اسمها مطلقاً”.

ثم أضاف أن مشاركة المحامية البريطانية في كتابة الدستور ليست أمراً سيئاً، بل على العكس.

إقرار أم نفي؟

كما اعتبر أن دستور عام 2012 “أفضل دستور في تاريخ مصر، وصالح للعمل به عشر سنوات على الأقل في أي مرحلة انتقالية”. وأضاف قائلاً: “من الطبيعي جداً أنه لو دُعيت أمل علم الدين كمحامية وخبيرة في القانون لنال ذلك استحسان الكثيرين، فالاستعانة بأي خبير لا تعني إطلاقاً أنه يملي علينا ما نكتب”.

أتى ذلك، بعدما تحدّث الممثل الهوليودي الشهير جورج كلوني بفخر عن مسيرة زوجته المهنية، قائلاً إنها شاركت في صياغة الدستور المصري عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة، في سياق حديثه عن خبرتها القانونية في قضايا حقوق الإنسان والدساتير الدولية، واختلاف الاهتمامات بينهما.

فيما أثارت تصريحات كلوني ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت باباً واسعاً للتساؤلات حول حقيقة الدور الذي لعبته علم الدين في مصر خلال مرحلة سياسية شديدة الاضطراب.

وترجع حساسية الأمر إلى سمعة دستور عام 2012 السيئة، والذي اعتبرته قوى سياسية مدنية وثورية “منحازاً” لجماعة الإخوان، وخرج ملايين المصريين للثورة ضده عام 2013.

كما لم تخرج أي معلومات سابقاً حول دور علم الدين في العملية الدستورية، حيث لم تُسجّل أي وثائق رسمية أو تقارير إعلامية معروفة أنها شاركت مباشرة في صياغة دستور 2012، مما جعل التصريح يبدو مفاجئاً.