بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

صحة غزة: عدد غير معروف من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات

3 ديسمبر 2025
صحة غزة: عدد غير معروف من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استمرار تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مع تسجيل المزيد من الشهداء والمصابين خلال الساعات الأخيرة، “في ظل عجز واسع لطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى العديد من المناطق المنكوبة”.
وأفادت الوزارة في بيانها الأربعاء، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 5 شهداء، بينهم 4 سقطوا حديثا وشهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 13 إصابة متفاوتة الخطورة.
وأوضحت أن مؤشرات الواقع الميداني تشير إلى وجود “عدد غير معروف من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات”، بسبب استمرار المخاطر الميدانية التي تعيق عمليات الإنقاذ.
ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، وثّقت الوزارة ارتفاع إجمالي عدد الشهداء إلى 360، والإصابات إلى 922، في حين بلغ عدد من جرى انتشالهم من المواقع المدمرة 617 ضحية.
أما الحصيلة التراكمية للعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023، فارتفعت إلى 70,117 شهيدا و170,999 إصابة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم