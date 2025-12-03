صحة غزة: عدد غير معروف من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استمرار تدهور الوضع الإنساني في القطاع، مع تسجيل المزيد من الشهداء والمصابين خلال الساعات الأخيرة، “في ظل عجز واسع لطواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى العديد من المناطق المنكوبة”.

وأفادت الوزارة في بيانها الأربعاء، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 5 شهداء، بينهم 4 سقطوا حديثا وشهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 13 إصابة متفاوتة الخطورة.

وأوضحت أن مؤشرات الواقع الميداني تشير إلى وجود “عدد غير معروف من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات”، بسبب استمرار المخاطر الميدانية التي تعيق عمليات الإنقاذ.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، وثّقت الوزارة ارتفاع إجمالي عدد الشهداء إلى 360، والإصابات إلى 922، في حين بلغ عدد من جرى انتشالهم من المواقع المدمرة 617 ضحية.

أما الحصيلة التراكمية للعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023، فارتفعت إلى 70,117 شهيدا و170,999 إصابة.