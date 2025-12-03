أطباء بلا حدود: عشرات الآلاف في غزة بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي

وطنا اليوم:ناشدت منظمة “أطباء بلا حدود” الدول لفتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة للإجلاء الطبي، محذرة من أن المئات فقدوا حياتهم أثناء انتظارهم العلاج.

وقال منسق عمليات الإجلاء الطبي للمنظمة، هاني إسليم، إن الأعداد التي استقبلتها الدول حتى الآن “لا تشكل سوى قطرة في محيط”، مشيرا إلى أن الرقم الحقيقي للمحتاجين للإجلاء الطبي يتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف المريضين المسجلين.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 8 آلاف مريض تم إجلاؤهم منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينما لا يزال أكثر من 16 ألفًا و500 مريض بحاجة إلى العلاج خارج القطاع، بينهم أطفال يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب الخلقية.

وأشار إسليم إلى تباطؤ وتيرة الإجلاء منذ إغلاق معبر رفح إلى مصر في مايو 2024، حيث انخفض متوسط عدد المرضى المغادرين شهريا من 1500 إلى نحو 70 مريضا.

وأضاف أن العملية الطويلة والمسيسة لقبول المرضى من الدول، إلى جانب تركيز معظم الدول على الأطفال وتجاهل البالغين، يزيد من معاناة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل.

ودعا إسليم الحكومات إلى “إيقاف التعامل مع الإجلاء الطبي كقائمة تسوق” والتركيز على الاحتياجات الحقيقية وإنقاذ الأرواح البشرية، مؤكدا أن تراجع وتيرة الإجلاء يهدد حياة الكثيرين ويزيد من أعداد الوفيات أثناء انتظار العلاج.