لغز MH370 مستمر: ماليزيا تجدد البحث عن الطائرة المفقودة منذ 11 عاما

وطنا اليوم:أعلنت ماليزيا الأربعاء أن عمليات البحث عن طائرة الـخطوط الجوية الـماليزية التي فقدت أثناء الرحلة “أم أتش 370” (MH370) قبل أكثر من 11 عاما، ستستأنف أواخر الشهر الجاري.

وفي ما يعد من أكبر الألغاز في عالـم الطيران، اختفت طائرة بوينغ 777 التي كانت تنقل 239 شخصا من كوالالمبور إلى بكين، في الثامن من آذار/مارس 2014، ولم يعثر عليها رغم أكبر عملية بحث في تاريخ الـملاحة الجوية.

تفاصيل البحث الجديد ومنطقة التركيز

أفادت وزارة النقل الـماليزية بأن “البحث في أعماق البحار عن حطام رحلة الـخطوط الجوية الـماليزية MH370 سيستأنف في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025”.

وأشارت الوزارة إلى أن البحث، الذي ستجريه شركة الاستكشاف البحري “أوشن إنفينيتي” (Ocean Infinity)، سيتركز في منطقة “تم تقييمها على أنها توفر أعلى احتمال للعثور على الطائرة”.

وسبق لهذه الشركة، التي تتخذ من بريطانيا والولايات الـمتحدة مقرا، أن قادت عمليات بحث في العام 2018 لم تفض إلى أي نتيجة، وعلقت آخر عملية بحث في جنوب الـمحيط الهندي في نيسان/أبريل لأن “الـموسم لم يكن مناسبا”.

كان البحث الأولي الذي قادته أستراليا قد شمل مساحة 120 ألف كيلومتر مربع في الـمحيط الهندي على مدى ثلاث سنوات، لكنه لم يؤد إلا للعثور على قطع صغيرة من الحطام.

خيوط الـمأساة والتزام الحكومة

أكدت وزارة النقل أن استئناف عمليات البحث يعكس التزامها بتأمين “خاتمة للعائلات الـمتأثرة بالـمأساة”.

شكل اختفاء الطائرة مصدرا لرواج العديد من النظريات، بما فيها احتمال تصرف الطيار زهاري أحمد شاه بشكل فردي.

وخلص تقرير نهائي عن الـمأساة صدر في 2018 إلى إخفاقات في مراقبة حركة الـملاحة الجوية، وأن مسار الطائرة تم تغييره يدويا.

مع ذلك، أكد الـمحققون في التقرير الـمؤلف من 495 صفحة، أنهم لم يتوصلوا إلى تحديد سبب اختفاء الطائرة، ورفضوا استبعاد أن يكون شخص آخر غير الطيارين قد قام بتحويل مسارها