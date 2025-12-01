بنك القاهرة عمان
1 ديسمبر 2025
الصحة تتجه لإطلاق برنامج وطني لتدريب كوادر زراعة الكبد

وطنا اليوم _ في إطار تطوير الخدمات الطبية المتقدمة وتعزيز قدرات الكوادر الصحية، وجه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور كتابًا رسميًا إلى الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية، يدعو فيه إلى الإسراع في إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في زراعة الكبد، بالتعاون مع فريق متعدد التخصصات في الوزارة.

وأشار البدور في كتابه بخصوص الرغبة في إلحاق فريق من كوادر وزارة الصحة ببرنامج تدريبي في مجال زراعة الكبد، يشمل الجراحة العامة وزراعة الأعضاء والعناية الحثيثة والتخدير والتمريض المتخصص بالعناية المركزة والأوعية الدموية.

وأكد البدور على ضرورة الإسراع في الإعداد والتحضير لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومستشفى متخصص في زراعة الكبد، لضمان تدريب كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير الطبية.

وبيّن البدور أنّ البرنامج الجديد يأتي ضمن رؤية الوزارة لرفع كفاءة الفرق الطبية في التخصصات الدقيقة، بما يسهم في تعزيز جاهزية النظام الصحي الأردني، وتمكينه من تقديم خدمات نوعية في زراعة الأعضاء.

كما دعا البدور إلى حصر التخصصات الأخرى المتعلقة بزراعة الأعضاء، بهدف دراستها وتطوير برامج تدريبية مشابهة، وتقديم التوصيات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتسعى وزارة الصحة، من خلال هذه الخطوة، إلى بناء فريق أردني متكامل في مجال زراعة الكبد، بما يعزز مكانة الأردن كمركز طبي إقليمي، ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال الحساس.

وأكد البدور على أهمية اعتماد الإجراءات اللازمة فورًا، وتفعيل المسار التدريبي بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم مصلحة المرضى ويطور خدمات زراعة الأعضاء في المملكة.


