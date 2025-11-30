بنك القاهرة عمان
أربعة قتلى و10 جرحى بإطلاق نار خلال تجمع عائلي في كاليفورنيا

32 ثانية ago
وطنا اليوم:قتل أربعة أشخاص وأصيب 10 بجروح بإطلاق نار ليل أمس السبت، خلال تجمع عائلي في مدينة ستوكتون بشمال كاليفورنيا، بحسب ما أعلنت الشرطة الأميركية التي وصفت الحادثة بأنها “متعمدة”.
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هواكين على شبكات التواصل الاجتماعي “استُهدف نحو 14 شخصاً بإطلاق نار وتأكد مقتل أربع ضحايا”، مضيفاً بأن المعلومات ما زالت محدودة.
وقال نائب رئيس بلدية ستوكتون، جاسون لي، في منشور على “فيسبوك” إن إطلاق النار وقع خلال حفل عيد ميلاد طفل، وأضاف “أنا على اتصال بمسؤولي السلامة العامة للوقوف على تفاصيل الواقعة وسأسعى جاهداً إلى الحصول على إجابات”.
وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغات قبل الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش) عن واقعة إطلاق نار قرب المبنى رقم 1900 بشارع لوسيل في ستوكتون.
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان جواكين في منشور على موقع “إكس”، “نؤكد في الوقت الراهن إصابة نحو 14 شخصاً بأعيرة نارية ومقتل أربعة منهم”، وأضاف “التحقيق جارٍ والمعلومات المتوفرة لا تزال محدودة. المؤشرات الأولية تفيد بأن الحادثة ربما تكون متعمدة، ويدرس المحققون جميع الاحتمالات”.
ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عن مطلق النار.


