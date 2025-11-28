بنك القاهرة عمان
للمرة الأولى في التاريخ.. نهر العاصي يجف بالكامل في سوريا

19 ثانية ago
للمرة الأولى في التاريخ.. نهر العاصي يجف بالكامل في سوريا

وطنا اليوم:في مشهد يفطر قلوب السوريين، أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي جفاف نهر العاصي لأول مرة في تاريخه.

لأول مرة في تاريخه
فقد جفّ نهر العاصي بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، نتيجة تراجع هطول الأمطار وانخفاض تدفّق الينابيع المغذية، بالتزامن مع هبوط منسوب الاحتياطي في سد الرستن إلى الحدود الدنيا.
وأمام انقطاع المياه، اضطرّ بعض المزارعين في ريف حماة للاعتماد على سقاية محاصيلهم من مجاري الصرف، مما زاد المخاطر الصحية وهدّد جودة الإنتاج الزراعي.
وكان نهر العاصي سجّل قبل نحو 54 عاماً أكبر تراجع في جريانه، ليشهد اليوم ولأول مرة جفافاً كاملاً لم يعرفه من قبل.
ويُعدّ العاصي شريان الري الأساسي في المنطقة، ما جعل جفافه يفاقم خسائر المزارعين ويرفع كلفة الري، إلى جانب تداعيات بيئية تطال الغطاء النباتي والكائنات المائية.
في حين رأى مراقبون الحدث غير المسبوق، بل يعكس تفاقم الأزمة المائية وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية، وفق التعليقات.

أسوأ موجة جفاف منذ عقود
يذكر أن تقريراً أميركياً كان أفاد في أيلول/سبتمبر الماضي، بأن أجزاء واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقود، إذ تجف الأنهار والبحيرات، وتذبل المحاصيل الزراعية، فيما تعاني المدن الكبرى من انقطاعات في المياه تمتد لأيام، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”.
وذكرت الصحيفة أن الوضع الأكثر مأساوية تتعرض له سوريا، إذ يقول الخبراء إن معدلات هطول الأمطار في تراجع منذ عقود.

 


