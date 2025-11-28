جيش الاحتلال ينشر تسجيلا يوثق اختطاف الدكتور مروان الهمس عبر فخ صحفي

وطنا اليوم:نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا يوثق لحظة تنفيذ عملية اختطاف الدكتور مروان الهمس أحد الكوادر الطبية البارزة في قطاع غزة.

تفاصيل الكمين: “صحفي فرنسي”

وكشف التسجيل عن استخدام الاحتلال لأسلوب استخباراتي خادع؛ حيث تم “استدراج” الدكتور الهمس من قبل شخص انتحل صفة “صحفي فرنسي”.

وأوهم المتصل الطبيب برغبته في إجراء مقابلة صحفية للحديث عن واقع “الانهيار في القطاع الصحي” في غزة، ليتبين لاحقا أنها كانت ذريعة للإيقاع به.

النقل إلى المواصي

وأظهر التوثيق أنه فور وصول الدكتور إلى النقطة المتفق عليها، تمت السيطرة عليه واختطافه، ثم نقله إلى منطقة “المواصي” الواقعة غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تشهد تواجدا لقوات الاحتلال.

ويثير هذا الحادث مخاوف كبيرة حول استخدام الاحتلال للسواتر الإعلامية والإنسانية لتنفيذ عمليات أمنية ضد الطواقم الطبية والمدنية في القطاع.