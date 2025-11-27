مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة

وطنا اليوم:افتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الخميس، معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة، التابع لأكاديمية الشرطة الملكية بما يعزز الجانب العلمي والأكاديمي الشرطي.

وسيمنح المعهد درجة الدبلوم في العلوم الشرطية ضمن خطط دراسية وعملية في مختلف المجالات الشرطية ويواكب أعلى المعايير الدولية المعتمدة في التدريب الشرطي، ويسهم في تأهيل ورفع القدرات وبناء شراكات معرفية مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات العلوم الشرطية.

وجال اللواء المعايطة في مرافق المعهد التي ضمّت قاعات تدريب حديثة وبُنى تحتية متطورة، إضافة إلى ميادين تشبيهية، توفر بيئة تدريبية واقعية ومتطورة تواكب المتطلبات الميدانية المتغيرة.

كما اشتملت مرافق المعهد على خدمات صحية ومرافق رياضية حديثة مخصصة للمتدربين وبما يعزز من بيئة التعلم.