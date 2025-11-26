بنك القاهرة عمان
وفاة وإصابة 28 شخصًا بحريق هائل في مجمع سكني بهونغ كونغ

26 ثانية ago
وطنا اليوم:لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم، الأربعاء، من جراء حريق ضخم اجتاح مباني سكنية في مجمع “وانغ فوك كورت” بمنطقة تاي بو شمالي هونغ كونغ، بينما لا يزال عدد من السكان محاصرين داخل المباني، وفق وسائل إعلام محلية.
واندلع الحريق في سقالات من الخيزران مستخدمة في أعمال الصيانة، قبل أن يمتد إلى أجزاء من 5 مبان على الأقل داخل المجمع، وسط أعمدة كثيفة من اللهب والدخان شوهدت تتصاعد من الموقع.
وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغات عن سكان عالقين داخل الأبراج السكنية.
وأفادت أجهزة الإطفاء أن 9 أشخاص توفوا في موقع الحادث، بينما فارق 4 آخرون الحياة في المستشفى، كما أصيب 15 شخصا، حالتان منهم في وضع حرج.
وفقدت فرق الإطفاء الاتصال بأحد عناصرها، يبلغ 37 عاما، لنحو نصف ساعة، قبل العثور عليه مصابا بحروق في وجهه، ليعلن لاحقا عن وفاته في المستشفى.
ومع حلول الليل بالتوقيت المحلي صنفت السلطات الحريق بالدرجة الخامسة، وهي أعلى مستوى للإنذار في نظام الطوارئ في هونغ كونغ، فيما تواصلت الجهود للسيطرة على النيران.


