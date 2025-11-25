إدارة ترامب تأمر بإجراء مراجعة لاجئين دخلوا أميركا بعهد بايدن

وطنا اليوم:أظهرت مذكرة داخلية للحكومة الأميركية، اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت بإجراء مراجعة واسعة النطاق تشمل جميع اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وجاء في المذكرة، الموقعة من مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جو إيدلو، أن هذا الأمر سيسري على نحو 200 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين 20 يناير (كانون الثاني) 2021 و20 فبراير (شباط) 2025. ويشمل الأمر أيضاً وقف جميع عمليات نظر طلبات الإقامة الدائمة للاجئين الذين دخلوا في عهد بايدن.

وجمّد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم لدى توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) في إطار حملته الواسعة على الهجرة الشرعية وغير الشرعية.

ونهج ترامب يتناقض تماماً مع سياسات سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي استقبلت إدارته أكثر من 100 ألف لاجئ في السنة المالية 2024.

وتضمنت مذكرة دائرة خدمات المواطنة والهجرة، بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الوكالة ستنهي وضع اللاجئ لمن هم بالفعل في الولايات المتحدة إذا تبين أنهم لا يستوفون معايير اللجوء.

وتشير المذكرة إلى أن إدارة بايدن ربما أعطت الأولوية للسرعة وعدد اللاجئين المقبولين على حساب المقابلات النوعية والفحص الدقيق والتدقيق.

وجاء في المذكرة أنه “نظراً لهذه المخاوف، قررت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية ضرورة إجراء مراجعة شاملة وإعادة إجراء المقابلات لجميع اللاجئين المقبولين من 20 يناير (كانون الثاني) 2021 إلى 20 فبراير (شباط) 2025”.

وأضافت: “ستراجع الدائرة أيضاً وتعيد إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين تم قبولهم خارج هذا الإطار الزمني، عندما يتسنى لها القيام بذلك”.