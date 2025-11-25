بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

واشنطن وكييف تؤكدان تقدم مفاوضات وقف الحرب وموسكو ترفض مطالب أوروبية

27 ثانية ago
واشنطن وكييف تؤكدان تقدم مفاوضات وقف الحرب وموسكو ترفض مطالب أوروبية

وطنا اليوم:أشادت واشنطن وكييف مساء الاثنين بتقدم المفاوضات الجارية بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، في حين قالت روسيا إن الأوروبيين قدموا خطة غير بناءة.
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال متفائلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا.
وأقر بوجود “بعض نقاط الخلاف في الخطة المقترحة بشأن أوكرانيا”، حيث “تواصل فرقنا العمل عليها”.
وشدد البيت الأبيض على أنه “لا يمكن الاستمرار في بيع الأسلحة للناتو لإرسالها لأوكرانيا وترامب يريد إنهاء الحرب”.
لكن البيت الأبيض نفى الاتهامات التي توجه لترامب وخصوصا من داخل الحزب الجمهوري بأنه منحاز الى روسيا في جهوده لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت بأن التسويق “لفكرة أن الولايات المتحدة الأميركية لا تعمل مع الجانبين على قدم المساواة لإنهاء هذه الحرب، خاطئ تماما”.
وأضافت ليفيت أن ترامب أبدى “تفاؤلا وأملا” بإمكان العمل على خطة تنهي هذه الحرب التي بدأت بغزو روسي لأوكرانيا.

خطوات قابلة للتنفيذ
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إنه “لم تعد هناك 28 بندا من خطة السلام الأميركية، وتم أخذ الكثير من الأمور الصحيحة في الصيغة الجديدة”.
وأضاف “الآن يمكن أن تصبح قائمة الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب قابلة للتنفيذ”.
كذلك، قال نائب وزير خارجية أوكرانيا إن كييف وواشنطن أظهرتا القدرة على إنتاج وثيقة سلام قابلة للتطبيق.
وتتواصل في جنيف محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين بشأن وقف الحرب في أوكرانيا.
وعُقدت هذه المحادثات بصورة طارئة أول أمس الأحد استنادا إلى خطة ترامب لوقف الحرب والمؤلفة من 28 بندا.
وشددت ألمانيا على ضرورة مشاركة روسيا في المفاوضات المتعلقة بخطة السلام في أوكرانيا.
وقال المستشار فريدريش ميرتس إن “روسيا يجب أن تكون حاضرة إلى طاولة (المفاوضات)”، لكنه استبعد تحقيق تقدّم دبلوماسي خلال الأسبوع الجاري”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:05

الملك يقلد ولي العهد شارة سيف القوات الخاصة

09:02

الملك يتابع تمرين أسود الهواشم بمشاركة ولي العهد

20:44

بولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب منشور عن المحرقة

20:40

الحكومة تحيل استيضاحًا وثقه ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد

20:30

النائب الدكتور أيمن أبو هنية رئيساً لـ لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب

20:20

الحكومة: نحن أمام فرصة حقيقية لتعزيز كفاءة القطاع العام

20:16

اضطرابات جوية إقليمية تضرب 7 دول عربية .. أمطار طوفانية وتحذيرات من السيول

20:03

عمان وإربد في الصدارة .. الأردنيون يتأهبون لحالة عدم استقرار جوي

19:51

محاضرة توعوية في مديرية ثقافة مادبا يلقيها ممثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السيد حازم غنيمات

19:34

مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في القطاع

19:29

مجلس النواب يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة… أسماء

19:21

انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في السابع والعشرين من الشهر الجاري

وفيات
شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025