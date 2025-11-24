مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في القطاع

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل الاثنين إنهاء عمليات توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني.

وجاء في بيان للمؤسسة المدعومة إسرائيليا وأميركيا عبر منصة إكس أنها استطاعت تقديم 187 مليون وجبة مجانية للمدنيين في قطاع غزة بأمان وكفاءة، بدون أي نهب للمساعدات في غضون أربعة أشهر ونصف فقط.

«غير محايدة وغير نزيهة»

ومؤسسة غزة الإنسانية صنفتها الأمم المتحدة في وقت سابق بأنها «غير محايدة وغير نزيهة» لا سيما وانها مدعومة إسرائيليا وأميركيا.

وقالت محكمة العدل الدولية في وقت سابق، إن مؤسسة غزة الإنسانية ليست بديلا للأونروا وعملياتها لا تتماشى مع المبادئ والقوانين.

ودعا مقرّرون أمميون في أغسطس/ آب الماضي إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة إسرائيليا وأميركيا على الفور بحجّة استغلالها المساعدات لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة.

وأعربت مجموعة واسعة من الخبراء المفوّضين من الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية في القطاع.

وبدأت هذه المنظمة الخاصة بتوزيع المساعدات الغذائية في غزة في مايو/ أيّار بعدما خفّفت إسرائيل على نحو طفيف الحصار المطبق الذي فرضته لشهرين على دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني والذي فاقم الأزمة الإنسانية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الخبراء الأممين أن “مؤسسة غزة الإنسانية… مثال مقلق للغاية على كيفية تسخير المساعدة الإنسانية لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة في انتهاك خطير للقانون الدولي”.

ورأى الخبراء أن «تورّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أميركيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحّة إلى إشراف دولي قويّ وتدابير برعاية الأمم المتحدة».

ولفتوا إلى أن «تسمية المؤسسة بالإنسانية يزيد من مساعي إسرائيل التمويهية ويعدّ تحقيرا للمبادئ والمعايير الإنسانية».