بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أسترالية ترتدي البرقع في مجلس الشيوخ لإثارة معارضيها

7 ثواني ago
أسترالية ترتدي البرقع في مجلس الشيوخ لإثارة معارضيها

وطنا اليوم:ارتدت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالية، البالن هانسون، المنتمية لليمين المتطرف، البرقع في مجلس الشيوخ يوم الإثنين، في حيلة سياسية تسببت في إثارة غضب زملائها وأدت إلى تعليق المجلس.
ودخلت بولين هانسون، زعيمة حزب “أمة واحدة” المناهض للهجرة، مجلس الشيوخ وهي ترتدي نقابا أسود اللون، ما أثار صدمة واضحة لدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ واستياء آخرين.
وأصرت هانسون على موقفها الرافض لطلب رئيس المجلس خلع البرقع، بعد أن صرح بأنه من غير اللائق ارتداؤه في البرلمان ويشار إلى أن هانسون تطالب منذ أعوام بفرض حظر وطني للبرقع وغيرها من أغطية الوجه بالكامل.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها هانسون في مجلس الشيوخ وهي ترتدي البرقع، بعد أن فعلت ذلك لأول مرة في عام 2017.
ووصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ المنتمي لحزب الخضر هذه الحيلة بأنها “عنصرية”، فبينما قال زميل مستقل إن هانسون “لا تحترم عقيدة المسلمين الأستراليين”.
وتفاعلت المنصات الاجتماعية مع هذا الحدث، مع نقاشات حادة ومراجعات وسط المواطنين والمحللين السياسيين، ما أدى إلى أكثر من ملاحظة ونقد لتصرف هانسون ورسمها للخطوط العريضة في المجال السياسي الأسترالي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:58

الملكة تشارك في عشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالدوحة

15:55

اتفاق أردني سوري لفتح قنوات التجارة لكافة السلع بداية العام المقبل

15:23

تجديد التعاون بين الأردني الكويتي وإنجاز لتنفيذ برنامج “اسأل الخبير البنكي”

15:10

زين واتحاد الرياضات الإلكترونية يطلقان بطولة الرياضات الإلكترونية على مستوى الجامعات في المملكة

15:08

بسبب فيديو دييغو جوتا .. ريال مدريد يعتذر

15:03

وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن 89 عاما

14:57

انتخاب العموش رئيساً للجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية

14:54

الغذاء والدواء تضبط 13 تنكة زيت مغشوش في جرش

14:49

التربية تدعو الطلبة المسجلين لتكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم

14:45

Orange Jordan Reaffirms Its Commitment to Secure Digital Transformation by Supporting the C8 2025 Cybersecurity Advancement, Innovation, and Technology Conference

14:43

شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس

14:21

وصول الوفود المشاركة بقمة “التايمز” في عمان الاهلية بالتعاون مع الجامعة الأردنية

وفيات
شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025