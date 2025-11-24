أسترالية ترتدي البرقع في مجلس الشيوخ لإثارة معارضيها

وطنا اليوم:ارتدت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالية، البالن هانسون، المنتمية لليمين المتطرف، البرقع في مجلس الشيوخ يوم الإثنين، في حيلة سياسية تسببت في إثارة غضب زملائها وأدت إلى تعليق المجلس.

ودخلت بولين هانسون، زعيمة حزب “أمة واحدة” المناهض للهجرة، مجلس الشيوخ وهي ترتدي نقابا أسود اللون، ما أثار صدمة واضحة لدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ واستياء آخرين.

وأصرت هانسون على موقفها الرافض لطلب رئيس المجلس خلع البرقع، بعد أن صرح بأنه من غير اللائق ارتداؤه في البرلمان ويشار إلى أن هانسون تطالب منذ أعوام بفرض حظر وطني للبرقع وغيرها من أغطية الوجه بالكامل.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها هانسون في مجلس الشيوخ وهي ترتدي البرقع، بعد أن فعلت ذلك لأول مرة في عام 2017.

ووصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ المنتمي لحزب الخضر هذه الحيلة بأنها “عنصرية”، فبينما قال زميل مستقل إن هانسون “لا تحترم عقيدة المسلمين الأستراليين”.

وتفاعلت المنصات الاجتماعية مع هذا الحدث، مع نقاشات حادة ومراجعات وسط المواطنين والمحللين السياسيين، ما أدى إلى أكثر من ملاحظة ونقد لتصرف هانسون ورسمها للخطوط العريضة في المجال السياسي الأسترالي