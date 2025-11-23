محكمة الهجرة في أميركا تُقرر إبعاد الناشط مروان معروف إلى الأردن

وطنا اليوم:أصدر قاضٍ فيدرالي للهجرة قراراً بترحيل الأردني مروان معروف (54 عاماً)، وهو شخصية بارزة في الجالية المسلمة في دالاس، وذلك بعد احتجازه من قِبل دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في سبتمبر الماضي.

وبحسب ممثلي الادعاء، قد يتم ترحيله إلى الأردن خلال الأسبوعين المقبلين.

ويحمل معروف الجنسية الأردنية، وقد وُلد في الكويت ووصل إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاماً، حيث عاش حياة مستقرة وكان ناشطاً مجتمعياً.

واعتُقل مؤخراً أثناء توجهه إلى عمله بعد رفض طلب الحصول على “الغرين كارد”، بسبب تبرعات قديمة قدّمها في التسعينيات لمؤسسة Holy Land Foundation قبل تصنيفها منظمةً إرهابية عام 2001.

رفض منحه “مغادرة طوعية”

ورفض القاضي منح معروف خيار “المغادرة الطوعية”، وهو الإجراء الذي كان سيتيح له مغادرة البلاد بشروط أقل صعوبة، مع إمكانية العودة لاحقاً بشكل قانوني.

وأكدت محاميته أن معروف لن يستأنف القرار، مشيرةً إلى أن قبوله بالترحيل “نتاج ظروف مستحيلة فرضها نظام فشل في حمايته”.

وقالت المحامية مريم أُدّين: “من السهل أن نقول إن مروان خسر أميركا… لكن الحقيقة أن أميركا هي التي خسرت مروان.”

وزارة الأمن الداخلي: “الغرين كارد امتياز وليس حقاً”

من جانبها، قالت مسؤولة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوغلين: “الغرين كارد امتياز وليس حقاً.”

وأضافت: “إذا كنتَ تدعم دعاية حماس أو منظمات مصنَّفة إرهابية… ستواجه العواقب.”

العائلة والجالية: “القضية استهداف سياسي”

واعتبرت أسرته أن القضية تمثّل استهدافاً سياسياً، وهو ما تتفق معه الجالية المسلمة في دالاس.

وقال محاموه إن تبرعاته — التي بلغت 14 ألف دولار — كانت قبل تصنيف المنظمة، وإن اعتبارها الآن “دعماً للإرهاب” يشكّل سابقة خطيرة.

حملة تضامن

وأطلق ناشطون حملة تضامن حملت اسم Justice4Marwan، ووصفت الحملة القضية بأنها “هجوم موجّه” ضد الناشطين المؤيدين لفلسطين، مشيرةً إلى اعتقال مهاجر مسلم آخر في دالاس الشهر الماضي للسبب ذاته.

وحذّرت الحملة من مخاطر صحية تهدد حياة معروف، مشيرة إلى أنه يعاني من اضطرابات قلبية ولديه جهاز لتنظيم ضربات القلب منذ 20 عاماً، ما يجعل احتجازه في ظروف صعبة مصدر قلق واسع بشأن سلامته