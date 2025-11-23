بنك القاهرة عمان
حفاظاً على حضاريّة المدينة؛ هل يستثمر “الضمان” بأراضي “لافارج” في الفحيص.؟

23 نوفمبر 2025
الخبير موسى الصبيحي

تبلغ مساحة الأرض التي تملكها شركة (لافارج الاسمنت الأردنية) في الفحيص حوالي (195) دونماً. وقد قرأت بالأمس بياناً حصيفاً لحزب المحافظين الأردني يدعو فيه الحكومة لاستملاك هذه الأرض من أجل الحفاظ على الطبيعة الثقافية لمدينة الفحيص وطابعها الحضاري والعمراني.

تم إشهار حالة الأعسار لشركة لافارج قبل حوالي ست سنوات، وقررت الشركة حديثاً بيع أراضيها التي كانت تقيم عليها مصنعها الأكبر في مدينة الفحيص من أجل توفير المزيد من السيولة للشركة.

ولأن أراضي لافارج تقع في بقعة استراتيجية وحيوية وسط مدينة الفحيص، فإنني اليوم أدعو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يمتلك حوالي (22%) من رأسمال شركة لافارج الاسمنت الأردنية لإجراء دراسة سريعة لجدوى شراء أراضي الشركة في الفحيص وتطويرها واستثمارها. وقد تكون فرصة سانحة للصندوق لإنشاء مول الضمان/الفحيص، على نمط يحاكي طراز المدينة المعماري وطبيعتها الخلّابة، فالفحيص مدينة جميلة جداً ومن أجمل مدن المملكة وجبالها غنّاء ناضرة، وبيئتها نظيفة، وأهلها متمسّكون بالحفاظ على طابعها الحضاري وطابع التميز والأصالة وطراز التنظيم والبناء السكني والتجاري الجميل لمدينتهم، وهي مدينة جاذبة جداً للاستثمار لا سيما في المجالين التجاري والسياحي.


