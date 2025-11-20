يفوق المتوقع .. ارتفاع حاد جدا في عدد المهاجرين من بريطانيا

وطنا اليوم:كشفت أرقام حكومية رسمية في بريطانيا أن أكثر من ربع مليون مواطن هاجروا إلى خارج البلاد تاركين بريطانيا وذلك خلال العام الماضي وحده، فيما قالت الحكومة إن هذا الرقم يفوق ثلاثة أضعاف المعدل الذي كان متوقعاً.

وقال تقرير نشرته جريدة “إيفننج ستاندرد” المحلية، إن 257 ألف مواطن بريطاني غادروا البلاد في العام المنتهي في ديسمبر 2024، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 77 ألفاً فقط.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن صافي الهجرة، وهو الفرق بين عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى بريطانيا على المدى الطويل وعدد المغادرين، كان يعتمد سابقاً على المسح الدولي للمسافرين، ولكن هذا المسح “تجاوز الغرض الأصلي منه” واستخدم عينة صغيرة، لذا لم يعد يعتبر مقياساً موثوقاً، وهو ما دفع المكتب لإعادة النظر في إحصاءاته وأرقامه ليكتشف بأن العدد الحقيقي للمواطنين البريطانيين المهاجرين إلى الخارج بلغ 257 ألفاً العام الماضي وليس 77 ألفاً كما كان يعتقد.

وبحسب المكتب فإن التقديرات الحالية تم التوصل إليها باستخدام بيانات أكثر دقة وشمولية من وزارة العمل والمعاشات، والتي تشمل كل من لديه رقم تأمين وطني، والتي يمكن استخدامها لتحديد حالة الهجرة المحتملة للأفراد في بريطانيا.

ويأتي هذا وسط تقارير تفيد بأن بريطانيا في طريقها لفقدان 16.5 ألف مليونير هذا العام، وهو رقم قياسي، وسط ارتفاع الضرائب وحملة لملاحقة الأثرياء الذين يقيمون في بريطانيا ولا يدفعون الضرائب، أو يستفيدون من إعفاءات ضريبية يجري العمل على إلغائها.

هجرة الثروات

ويعد هذا النزوح إلى خارج بريطانيا جزءاً من “موجة تاريخية من هجرة الثروات”، حيث تتنافس دول أخرى مع بريطانيا على رأس المال، وفقاً لتقرير “هينلي” لهجرة الثروات الخاصة.

وغادر لاعب كرة القدم المتقاعد ريو فرديناند بريطانيا وانتقل للعيش في دبي بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت بسبب ارتفاع الضرائب وتدهور الخدمات العامة.

وقال نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق: “هناك أمور تنهار وتسير على نحو خاطئ في البلاد، ثم أجلس وأتساءل: هل ندفع الضرائب حقاً لصالح ما يفيد الناس هنا؟ وهذا هو السؤال الأهم الذي يحتاج إلى إجابة، أعتقد أن الكثير منا يعرف الإجابة”.

وصرح هيرمان نارولا، رئيس شركة إمبروبابل للتكنولوجيا، التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار جنيه إسترليني، سابقاً بأنه يستعد للهجرة من بريطانيا إلى الإمارات وذلك بسبب فرض الحكومة ضريبة تهدف إلى منع الأثرياء من التهرب من دفع الضرائب عن طريق تحويل ثرواتهم إلى الخارج.

ومن بين الذين غادروا، بحسب التقارير، ريتشارد غنود الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، ونيك ستورونسكي المؤسس المشارك لشركة ريفولوت.

صافي الهجرة إلى بريطانيا

وبلغ صافي الهجرة إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة ذروته عند مستوى أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في البداية، ثم انخفض بشكل حاد منذ ذلك الحين، وفقاً للأرقام الجديدة.

وتشير الأرقام إلى أن صافي الهجرة بلغ ذروته عند 944 ألفاً في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 906 آلاف للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023.

وتبع ذلك انخفاض حاد أكثر مما أبلغ عنه في البداية، حيث يقدر صافي الهجرة في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024 الآن بـ 345 ألفاً، وهو أقل من التقدير الأصلي البالغ 431 ألف نسمة، وهو العدد الذي نشره مكتب الإحصاءات الوطنية في مايو من هذا العام.

ووفقاً لماري غريغوري، مديرة إحصاءات السكان في مكتب الإحصاءات الوطنية، فقد دأب المكتب على البحث عن مصادر بيانات مختلفة لمراجعة تقديراته بعد أن أظهر تعداد 2021 أن مسح المسافرين الدوليين يقلل من تقدير عدد البريطانيين في الخارج.

وقالت: “كان فهم أنماط الهجرة الدولية طويلة الأمد للمواطنين البريطانيين وسيظل دائماً أمراً صعباً نظراً للعدد الهائل من البريطانيين الذين يعبرون الحدود يومياً