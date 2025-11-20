بنك القاهرة عمان
ترامب يتعهد بالعمل على ملف السودان بطلب من ولي العهد السعودي

47 ثانية ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن النزاع في السودان جنوني وخارج عن السيطرة، معلنا عزمه التدخل الفوري لإنهاء الأزمة بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال ترامب: “تحدث فظائع هائلة في السودان. لقد أصبح المكان الأكثر عنفا على وجه الأرض، وبالمثل، أزمة إنسانية. هناك حاجة ماسة إلى الطعام والأطباء وكل شيء آخر”.
وأضاف الرئيس الأمريكي الذي استضاف محمد بن سلمان في واشنطن: “ولي العهد السعودي طلب مني التدخل لحل الأزمة في السودان وسأفعل ذلك. بعد ثلاثين دقيقة من طلب محمد بن سلمان بدأت العمل بالفعل من أجل حل أزمة السودان”.
وتابع ترامب: “تسوية النزاع في السودان لم تكن ضمن مخططاتي، لكن الأمير محمد بن سلمان شجعني على أن أهتم بذلك. ولي العهد السعودي سيكون له دور قوي في العمل على إنهاء ما يجري في السودان”.
وقال الرئيس الأمريكي: “القادة العرب من جميع أنحاء العالم، طلبوا مني ولا سيما ولي عهد المملكة العربية السعودية المحترم للغاية، الذي غادر الولايات المتحدة للتو، استخدام قوة ونفوذ الرئاسة (الأمريكية) لوقف فوري لما يحدث في السودان. تعتبر حضارة وثقافة عظيمة، لسوء الحظ ساءت، ولكنها ثقافة يمكن إصلاحها بالتعاون والتنسيق بين البلدان، بما فيها تلك الموجودة في منطقة الثروة الهائلة، التي تريد أن يحدث ذلك”.
وأضاف ترامب: “سنعمل مع السعودية والإمارات ومصر وشركاء الشرق الأوسط الآخرين لإنهاء هذه الفظائع، مع تحقيق الاستقرار في السودان”.
تتعثر مساعي الوساطة التي تبذلها مجموعة الرباعية، مصر، والإمارات، وأمريكا، والسعودية، لحل الأزمة السودانية ووقف الحرب المدمرة التي يخوضها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
ويرفض الجيش السوداني القبول بالهدنة الانسانية التي اقترحتها الآلية الرباعية، قبل تنفيذ حزمة شروط وضعتها القيادة العسكرية تتضمن انسحاب الدعم السريع من المناطق التي يحتلها، وإلا مواصلة القتال لاخراجه بالقوة.


