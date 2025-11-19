القاهرة وموسكو تعلنان بدء وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووي

وطنا اليوم:أعلن الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن بعد اليوم، بدء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية بمصر.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأنه تم إلى جانب الإعلان عن بدء هذه الفعالية توقيع أمر شراء الوقود النووي في خطوة محورية تضاف إلى مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

وقال السيسي، في كلمة بهذه المناسبة، إن هذا الحدث يأتي امتداداً لمسيرة التعاون الثنائي المثمر بين مصر وروسيا، عبر مشروعات عملاقة، تركت بصماتها الواضحة على مسار التنمية والتقدم، مشيرا إلى أن المشروع القومي لإنشاء محطة الضبعة النووية يحمل في طياته قيمة استراتيجية كبرى لمصر، ويمثل نقلة نوعية في مسار توطين المعرفة، واستثمارا حقيقيا في الكوادر الوطنية.

وأوضح أن المشروع يشمل تعاونا واسعا في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا، ويتيح إعداد جيل جديد من الكوادر المصرية، في تخصصات الطاقة النووية والتصنيع الثقيل، مشيرا إلى أن المشروع يضع مصر في موقع ريادي على خريطة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

من جانبه، لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن التعاون القائم بين مصر وروسيا في بناء المفاعل بالوتيرة الحالية يُعد نجاحاً بارزاً، مضيفا أن المشروع سيوفر الكهرباء اللازمة لدعم الاقتصاد المصري المتنامي، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر.

وأشار إلى أن الشركة الروسية المنفذة للمشروع تعتمد أحدث التقنيات التكنولوجية مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، موضحا أن الجانب الروسي يقدم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرية العاملة في المجال النووي، مع إمكانية توظيف العلوم والتكنولوجيا النووية كذلك في مجالات على غرار الطب والزراعة.