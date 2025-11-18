عمّان في المرتبة 122 عالمياً في الأمان.. والمدن الخليجية في الصدارة

وطنا اليوم:احتلّت العاصمة الأردنية عمّان المرتبة العاشرة عربيًا و122 عالميًا من حيث الأمان، وذلك وفق تصنيف حديث شمل 300 مدينة حول العالم.

وبحسب رصد لمجلة CEOWORLD المختصة في التصنيفات، حصلت عمّان على 80.22 نقطة في مؤشر الأمان.

عمّان أكثر أمانًا من مدن معروفة :

وتفوّقت عمّان في التصنيف على مدن أوروبية وعالمية مشهورة، مثل كارديف وليدز وليفربول ولندن في إنجلترا، وبرلين وفرانكفورت في ألمانيا، وباريس وليون ومارسيليا في فرنسا، بالإضافة إلى العديد من المدن في إيطاليا والولايات المتحدة وكندا وغيرها.

صدارة خليجية:

وبحسب CEOWORLD، جاءت أبوظبي في المرتبة الأولى عالميًا كأكثر مدن العالم أمانًا لعام 2025، بدرجة أمان بلغت 97.73. تلتها تايبيه، ثم الدوحة في المركز الثالث. كما برزت عجمان ودبي ورأس الخيمة ومسقط ضمن المدن الأكثر أمانًا.

واكتملت قائمة العشر الأوائل بمدن مثل لاهاي وبرن وميونخ.

ويعتمد التصنيف على مؤشرات السلامة وإحصاءات الجريمة لقياس مستوى الأمان في المدن حول العالم.

ترتيب المدن العربية :

وفيما يلي ترتيب المدن العربية التي شملها التصنيف، مع ترتيبها العالمي وعدد النقاط التي حصلت عليها:

1. أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

الترتيب العالمي: 1 – النقاط: 97.73

2. الدوحة – قطر

الترتيب العالمي: 3 – النقاط: 97.35

3. عجمان – الإمارات العربية المتحدة

الترتيب العالمي: 4 – النقاط: 97.04

4. دبي – الإمارات العربية المتحدة

الترتيب العالمي: 5 – النقاط: 97.03

5. رأس الخيمة – الإمارات العربية المتحدة

الترتيب العالمي: 6 – النقاط: 96.98

6. مسقط – عُمان

الترتيب العالمي: 7 – النقاط: 96.93

7. الرياض – السعودية

الترتيب العالمي: 40 – النقاط: 91.43

8. جدة – السعودية

الترتيب العالمي: 50 – النقاط: 90.39

9. الكويت – الكويت

الترتيب العالمي: 67 – النقاط: 87.77

10. عمّان – الأردن

الترتيب العالمي: 122 – النقاط: 80.22

11. بيروت – لبنان

الترتيب العالمي: 183 – النقاط: 72.5

12. تونس – تونس

الترتيب العالمي: 189 – النقاط: 71.68

13. الجزائر – الجزائر

الترتيب العالمي: 225 – النقاط: 65.45

14. القاهرة – مصر

الترتيب العالمي: 212 – النقاط: 66.75

15. الدار البيضاء – المغرب

الترتيب العالمي: 240 – النقاط: 62.38

16. بغداد – العراق

الترتيب العالمي: 264 – النقاط: 57.77