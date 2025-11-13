المياه : السدود جاهزة لاستقبال أول منخفض جوي

وطنا اليوم:مع ترقب تأثر المملكة بأول حالة عدم استقرار جوي هذا الموسم، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن جميع السدود في المملكة جاهزة لاستقبال الأمطار، مشيرا إلى أن هذه المنشآت “استراتيجية وهامة” ويتم التعامل معها “بأقصى درجات المسؤولية”.

وأوضح سلامة أن “لجنة وطنية عليا” من الخبراء قامت بالكشف على كافة السدود وإنشاءاتها، واطلعت على سير أعمال الصيانة، وتم رفع التقرير النهائي والمصادقة عليه من قبل الوزارة.

جاهزية السدود والحصاد المائي.

وأشار سلامة إلى أن كوادر سلطة وادي الأردن قامت بأعمال صيانة روتينية لمرافق السدود وإزالة الطمي منها، خاصة سد وادي شعيب بالتعاون مع القوات المسلحة، وسد الوحدة، وأعمال تجهيز في سد الوالي.

وفي إطار تعزيز الحصاد المائي، الذي يعد “أولوية” في ظل الظروف المائية وتراجع الهطول، كشف سلامة عن تجهيز 15 حفيرة جديدة هذا العام، ليصل إجمالي عدد الحفائر والسدود الصحراوية والترابية في الأردن إلى أكثر من 420 منشأة، بسعة تخزين تناهز 220 مليون متر مكعب.

نداء للمواطنين: الحصاد والحذر.

ومع تأخر الموسم المطري، وجه الناطق الإعلامي نداء للمواطنين للاستفادة من الهطولات المتوقعة بأقصى درجة ممكنة عبر “حصاد مياه الأمطار” ولو بكميات قليلة، مؤكدا أن “كل قطرة مياه” ستساعد في تحسين الواقع المائي.

كما جدد التحذير، ضمن حملة الوزارة المستمرة، من خطر الفيضانات، داعيا المواطنين إلى “أخذ التعليمات على محمل الجد” والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، نظرا للتغيرات المناخية التي قد تسبب تدفق كميات هائلة من المياه في أوقات قصيرة.

إنجاز في “الفاقد المائي”.

وفي ملف آخر، كشف سلامة عن “إنجاز يفتخر به قطاع المياه”، يتمثل في خفض الفاقد المائي بنسبة 6% خلال العام 2024 والعام 2025، لتصل النسبة حاليا إلى 46.4%.

وأوضح أن هذا الخفض، الذي يعادل 30 مليون متر مكعب، تجاوز التوقعات الدولية التي كانت تتوقع خفضا بنسبة 2% فقط، وعزا هذا الإنجاز إلى الحملات المكثفة لضبط الاعتداءات 11,562 خطا رئيسيا ضبطت ووفرت 31.7 مليون متر مكعب منذ بداية العام، بالإضافة إلى تحسين الشبكات وإدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات التزويد المائي.

مشروع الناقل الوطني.. التنفيذ مطلع 2026.

وحول المشروع الاستراتيجي الأبرز، أكد سلامة أن الحكومة خصصت 60 مليون دينار في موازنة 2026 لمشروع الناقل الوطني.

وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بـ “مفاوضات مضنية على مدار الساعة” مع الجهات الممولة والمنفذة، متابعا: «مثل ما وعدت الحكومة، إن شاء الله، بداية العام 2026 سيبدأ تنفيذه على أرض الواقع».

وتوقع أن المشروع سيبدأ بتزويد المياه قبل العام 2030، وسيكون له “أثر إيجابي كبير” على الواقع المائي، حيث سيتم التحول في معظم مناطق المملكة إلى “التزويد لعدة أيام” بدلا من نظام الدور الأسبوعي الحالي.