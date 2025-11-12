بنك القاهرة عمان
نبيله أديب وهبه في ذمة الله

47 ثانية ago
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

وطنا اليوم:بمزيد من الحزن و الأسى، ينعي آل وهبة وآل أبو العافية في الأردن و فلسطين و المهجر المرحومة بإذنه تعالى:
نوال أديب وهبة
أرملة المرحوم الدكتور وليد درويش أبو العافية
والدة كل من خالد زوجته لبنى الابيض ورائد وجدة وليد وفرح.
شقيقة كل من المرحومة نبيلة و المرحوم نزيه واللواء المتقاعد نائل و المرحوم نبيل و نبيهة

التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء ٢٠٢٥/١١/١٢ عن شيخوخة صالحة
ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد مقبرة سحاب الإسلامية والدفن في مقبرة العائلة
سيكون بيت الأجر في قاعات مسجد سيدو الكردي بعد الدفن مباشرة و لغاية الساعة التاسعة مساءً و يومي الخميس و الجمعة من الساعة ٤ إلى الساعة التاسعة مساءً
لله ما أخذ و لله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار


