نبيله أديب وهبه في ذمة الله

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

وطنا اليوم:بمزيد من الحزن و الأسى، ينعي آل وهبة وآل أبو العافية في الأردن و فلسطين و المهجر المرحومة بإذنه تعالى:

نوال أديب وهبة

أرملة المرحوم الدكتور وليد درويش أبو العافية

والدة كل من خالد زوجته لبنى الابيض ورائد وجدة وليد وفرح.

شقيقة كل من المرحومة نبيلة و المرحوم نزيه واللواء المتقاعد نائل و المرحوم نبيل و نبيهة

التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء ٢٠٢٥/١١/١٢ عن شيخوخة صالحة

ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم في مسجد مقبرة سحاب الإسلامية والدفن في مقبرة العائلة

سيكون بيت الأجر في قاعات مسجد سيدو الكردي بعد الدفن مباشرة و لغاية الساعة التاسعة مساءً و يومي الخميس و الجمعة من الساعة ٤ إلى الساعة التاسعة مساءً

لله ما أخذ و لله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار