البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة تطبيق Farm JO “غذيهم صح” لتعزيز التغذية الصحية في المدارس ودعم المزارعين المحليين

وطنا اليوم _

في إطار التزامه بدعم المبادرات المجتمعية والتنمية المستدامة، أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته لمبادرة “غذّيهم صح” التي أطلقها تطبيق Farm Jo، والهادفة إلى تعزيز ثقافة التغذية الصحية لدى طلبة المدارس التابعة للواء وادي السير، وتوفير وجبات صحية وطبيعية المصدر تسهم في بناء جيل أكثر صحة ووعياً بأهمية الغذاء الصحي وأثره على المجتمع، بالإضافة إلى دعم المزارعين المحليين وربطهم بالمجتمع المحلي عبر توريد منتجاتهم مباشرة إلى المدارس.

وتم تنفيذ المبادرة من قبل القائمين على تطبيق Farm Jo بموافقة وإشراف وزارة التربية والتعليم ومديرية تربية لواء وادي السير، حيث شملت المرحلة الأولى توزيع وجبات غذائية طبيعية المصدر على طلبة خمس مدارس في اللواء. وتضمنت الوجبات أصناف محلية مختارة من الفواكه والخضروات والمخبوزات الصحية، بما يسهم في ترسيخ العادات الغذائية السليمة بين الطلبة، إلى جانب تقديم محاضرات توعوية تفاعلية حول أهمية الغذاء المتوازن ودوره في تحسين الصحة والنشاط اليومي للأطفال. كما ركزت المبادرة على نشر مفاهيم الريادة المجتمعية والبيئية لدى الطلبة، من خلال تشجيعهم على الحفاظ على البيئة، وزراعة الأشجار، وتقليل هدر الطعام.

وتأتي رعاية البنك الأردني الكويتي لهذه المبادرة انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية وإيماناً منه بأهمية مبادرة “غذّيهم صح” التي تجمع بين هدفين وطنيين يتمثلان في تعزيز صحة طلبة المدارس وتمكين المزارعين الأردنيين. كما تأتي هذه الرعاية تأكيداً على دور البنك الريادي في دعم البرامج التي تجمع ما بين الصحة والتعليم والاستدامة، وترسّخ شراكته الفاعلة مع المؤسسات الوطنية لتحقيق أثر مجتمعي طويل الأمد.

وتميزت المبادرة بتقديم صناديق غذائية تعليمية مصمّمة بطريقة مبتكرة تتضمن رسومات وأنشطة بيئية وتوعوية، تشجع الطلبة على التفكير الإيجابي والاهتمام بالزراعة والحفاظ على البيئة، بما يحوّل الوجبة الصحية إلى تجربة تعليمية تفاعلية ممتعة. وشارك فريق متطوعي برنامج سفير الخير من موظفي البنك الأردني الكويتي في توزيع الصناديق على طلبة المدارس.

وفي هذا السياق، أشار فريق Farm Jo إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لمفهوم “من المزرعة إلى المدرسة”، إذ تعتمد المبادرة على ربط المزارعين الأردنيين مباشرة بالمستهلك النهائي، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للشباب والسيدات في المجتمعات الريفية. وأعرب فريق Farm Jo عن تقديره للبنك الأردني الكويتي لدعمه لهذه المبادرة وإيمانه بأهمية الاستثمار في جيل المستقبل منذ المراحل الدراسية المبكرة، مؤكدين أن هذا التعاون يمثل نموذجاً يُحتذى به للشراكة بين القطاع الخاص وتنفيذ المبادرات المجتمعية.